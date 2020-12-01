Лачинский район непризнанного Нагорного Карабаха сегодня должен перейти под контроль Азербайджана. Эта и другие территории были переданы по соглашению о прекращении карабахской войны, которое Баку и Ереван подписали при посредничестве России.

Согласно списку, опубликованному ранее Ереваном, Азербайджану переходит более 120 населенных пунктов Нагорного Карабаха. Первым в середине ноября армянские войска должны были передать Кельбаджарский район, но Ереван попросил о дополнительном времени — район охватывает большую территорию, при этом есть только одна дорога к границе Армении с ограниченной пропускной способностью. К тому же ухудшаются погодные условия. И Баку предоставил еще 10 дней. Как сообщала русская служба BBC, тогда на дороге от Кельбаджара в Армению образовалась очередь из сотен машин, жители, покидая район, забирали скот и поджигали свои дома. 20 ноября, как и планировалось, армия Азербайджана вошла в Агдамский район. Сегодня истекает срок передачи Лачинского района. Эти территории перешли Баку по соглашению, которое было заключено 9 ноября. Согласно документу, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Как сообщают российские информагентства, в Нагорный Карабах возвращаются из Армении десятки тысяч беженцев. Колонны сопровождают российские миротворцы.