Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила проверять школьников на алкоголизм и наркотики. По ее мнению, это нужно включить в обязательную диспансеризацию подростков. Как передает ТАСС Яровая также предложила шире использовать помощь добровольцев в роли наставников и для молодежи, которая оступилась, и для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.