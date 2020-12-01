Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила проверять школьников на алкоголизм и наркотики. По ее мнению, это нужно включить в обязательную диспансеризацию подростков. Как передает ТАСС Яровая также предложила шире использовать помощь добровольцев в роли наставников и для молодежи, которая оступилась, и для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
2020-12-01T07:02:24+03:00
2020-12-01T07:02:24+03:00
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07:02, 01 декабря 2020
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