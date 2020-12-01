«Роскосмос» объявил о создании ревизионной группы для контроля стройки на космодроме Восточный. Как передает ТАСС, следить должны со спутников. Космодром строят уже почти 9 лет. Как подсчитала газета «Коммерсант», к 2018 году по фактам нарушений при строительстве Восточного было возбуждено более 140 уголовных дел, ущерб составил более 11 млрд руб., осуждены более 50 человек.
2020-12-01T06:16:50+03:00
2020-12-01T06:16:50+03:00
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06:16, 01 декабря 2020
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