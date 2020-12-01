В Сыктывкаре сегодня должны начать слушания по второму делу против бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера

Для этого его планировали из колонии в другом регионе.

Следствие считает, что в 2013-ом году, будучи главой республики, Вячеслав Гайзер превысил свои полномочия и помог фирме «Деловой альянс» незаконно получить землю в Сыктывкаре, которая находилась в муниципальной собственности. Агентство «Интерфакс» сообщало, что по подсчетам правоохранительных органов, предприятие потратило на покупку шести участков только два миллиона шестьсот тысяч рублей в то время как стоить они должны были в районе 11-ти миллионов. При этом, торгов, вопреки правилам, в этом случае не проводили.

Чтобы Вячеслав Гайзер смог поучаствовать в сегодняшних слушаниях его на прошлой неделе специально этапировали в Сыктывкар из колонии в Тверской области, где он отбывает срок по другому делу. В прошлом году бывший глава Коми получил 11 лет строгого режима по обвинениям в хищении средств, выделенных на строительство административных зданий.

По обоим делам Вячеслав Гайзер вины не признаёт. Он неоднократно говорил, что следствие врёт, а СМИ распространяют о нем недостоверную информацию.