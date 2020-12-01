Осужденный актер Михаил Ефремов будет сегодня переведен в колонию. Последние три недели он провел на карантине в изоляторе Белгородской области.

Тюремный срок артист проведет в исправительной колонии номер 4 в городе Алексеевка Белгородской области. Туда попадают впервые осужденные мужчины. Здесь наказание отбывали футболисты Мамаев и Кокорин.

Известно, что на территории учреждения действует храм. В медсанчасти работают несколько специалистов. Есть библиотека, клуб и спортивные площадки.

Из информационной справки регионального ФСИН следует, что заключенные осваивают в этой колонии ряд специальностей. Заслуженный артист России Ефремов может стать токарем, каменщиком или поваром. В учреждении выпускают муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы.

Ефремов осужден за ДТП в пьяном виде, в котором погиб водитель Сергей Захаров. По решению Мосгорсуда актер приговорен к 7.5 годам колонии. Защита будет обращаться с жалобой в вышестоящие инстанции.