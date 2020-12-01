Новые коронавирусные ограничения начинают действовать в Петербурге сегодня. Смольный ужесточил меры для событий со зрителями.

Театры, кино и концертные залы с этого дня не могут продавать более четверти билетов на спектакли, концерты и показы. Исключение составят только те мероприятия, на которые до середины прошлого месяца уже продали большую часть билетов. Ранее для организаций культуры действовало ограничение, по которому залы нельзя было заполнять больше чем наполовину. Тогда же власти запретили танцполы. Однако горожане в соцсетях публиковали видео с выступления рэпера Басты в эти выходные, и на записях люди, которые попали в кадр, стоят плечом к плечу. Тем не менее, представители надзора не заметили нарушения. В то же время чиновники чуть не сорвали джазовый вечер на площадке «Люмьер Холл». По словам организаторов, в зале почти на пятьсот человек находилось лишь восемьдесят посетителей. Однако проверяющие всё равно составили протоколы, так как концерт не согласовали.

Все коронавирусные ограничения в Петербурге будут действовать до 15 января следующего года.