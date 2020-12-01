В Министерстве науки пообещали не отчислять из вузов иностранных студентов, которые не могут приехать в Россию

Ранее некоторые учащиеся из зарубежных стран жаловались на то, что могут лишиться мест в университетах из-за закрытых границ.

В правительстве уверяют, что общее число отчислений этой осенью почти не отличается от аналогичного периода год назад. Тем самым там отрицают, что этот процесс носит массовый характер. По утверждениям министра науки Валерия Фалькова, все российские вузы готовы индивидуально работать с каждым из студентов. Тем же иностранным учащимся, кому грозят отчислением из-за невозможности въехать в Россию, глава ведомства посоветовал обращаться на горячую линию.

Ранее о подобных жалобах сообщали в российском подразделении Международного комитета защиты прав человека, сообщало агентство ТАСС. По словам его вице-президента Ивана Мельникова, в организацию обратилась инициативная группа, члены которой создали телеграм-канал и требуют от МИДа разрешить въезд в Россию для продолжения очного обучения. В группе состоят свыше 2 тысяч человек. Мельников отметил, что иностранные студенты столкнулись с проблемами, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы с Россией. Кроме того, по его словам, часто дистанционное обучение фактически оказывается низкого качества.

Разобраться с ситуацией вокруг иностранных студентов призвали и в Совете Федерации.