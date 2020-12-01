Людей на остров Русский во Владивостоке будут переправлять десантными катерами

Перевозки начнутся сегодня, сообщили в Тихоокеанском флоте, передает «Интерфакс». Из-за ледяного дождя со снегопадом, который обрушился на Приморье 19 ноября, мост на остров обледенел и его закрыли. Циклон привел к обрыву линий электропередачи, без света оставались 180 тысяч человек.