Людей на остров Русский во Владивостоке будут переправлять десантными катерами

Перевозки начнутся сегодня, сообщили в Тихоокеанском флоте, передает «Интерфакс». Из-за ледяного дождя со снегопадом, который обрушился на Приморье 19 ноября, мост на остров обледенел и его закрыли. Циклон привел к обрыву линий электропередачи, без света оставались 180 тысяч человек.
2020-12-01T06:17:00+03:00
2020-12-01T06:17:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 01 декабря 2020
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