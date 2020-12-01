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06:17, 01 декабря 2020

Людей на остров Русский во Владивостоке будут переправлять десантными катерами

Перевозки начнутся сегодня, сообщили в Тихоокеанском флоте, передает «Интерфакс». Из-за ледяного дождя со снегопадом, который обрушился на Приморье 19 ноября, мост на остров обледенел и его закрыли. Циклон привел к обрыву линий электропередачи, без света оставались 180 тысяч человек.



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