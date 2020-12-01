Советник Трампа по борьбе с коронавирусом подал в отставку, сообщает телеканал Fox News

Скотт Атлас подвергался критике из-за своего подхода, который предусматривает снятие санитарных ограничений с тем, чтобы вирус мог быстро распространиться среди всего населения и у людей выработался иммунитет, отмечает канал. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи ранее говорил, что президенту США Дональду Трампа предоставляют сведения о пандемии, которые вырваны из контекста или являются неверными.
2020-12-01T06:33:00+03:00
2020-12-01T06:33:16+03:00
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06:33, 01 декабря 2020
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