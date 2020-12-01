Советник Трампа по борьбе с коронавирусом подал в отставку, сообщает телеканал Fox News

Скотт Атлас подвергался критике из-за своего подхода, который предусматривает снятие санитарных ограничений с тем, чтобы вирус мог быстро распространиться среди всего населения и у людей выработался иммунитет, отмечает канал. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи ранее говорил, что президенту США Дональду Трампа предоставляют сведения о пандемии, которые вырваны из контекста или являются неверными.