Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что все регионы России получили доступ к единой службе вызова врача

По его словам, в тестовом режиме единый телефонный номер 122 работает в 28 регионах, передает ТАСС. Предполагается, что в дальнейшем по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить другие вопросы, связанные с коронавирусом
2020-12-01T05:25:04+03:00
2020-12-01T05:25:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:25, 01 декабря 2020
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