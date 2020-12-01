Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что все регионы России получили доступ к единой службе вызова врача

По его словам, в тестовом режиме единый телефонный номер 122 работает в 28 регионах, передает ТАСС. Предполагается, что в дальнейшем по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить другие вопросы, связанные с коронавирусом