В Минпромторге заявили, что Сербия готова изучить возможность производства российской вакцины от коронавируса

В ведомстве сообщили, что до конца недели в страну поступит первая партия из 20 доз для лабораторных исследований. Ранее власти Венгрии подтвердили, что в страну поступила вакцина «Спутник» для изучения и в будущем возможного производства.
2020-12-01T05:24:35+03:00
2020-12-01T05:24:35+03:00
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05:24, 01 декабря 2020
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