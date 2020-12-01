Международная книжная ярмарка non/fiction, которая ежегодно проходит в Москве, в этом году состоится онлайн

По словам организаторов, в декабре на протяжении четырех выходных дней в сети будут встречи с писателями и учеными. В обычном формате книжная ярмарка может пройти в Москве в марте.
2020-12-01T04:27:35+03:00
2020-12-01T04:28:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:27, 01 декабря 2020
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