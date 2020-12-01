Замминистра здравоохранения Великобритании допустил, что в рестораны не будут пускать без прививки от коронавируса

Надим Захави сказал, что правительство рассматривает возможность выдачи специальных документов тем, кто пройдет вакцинацию. По его словам, такая информация может быть зафиксирована в мобильном приложении, которое уже используют в Великобритании для отслеживания контактов заболевших коронавирусом, передает телеканал Sky News.



