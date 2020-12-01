Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить детали проведения концерта рэп-исполнителя Басты в Петербурге

Об этом сообщили накануне вечером в ведомстве. Концерт прошел 27 ноября в Ледовом дворце. В соцсетях было опубликовано видео, на котором зрители без масок стоят плечом к плечу. В свою очередь, сам музыкант Василий Вакуленко утверждает, что все правила, введенные из-за коронавируса были выполнены.