Роскосмос на девятый год строительства космодрома «Восточный» объявил о создании контрольно-ревизионной группы

В госкорпорации сообщили, что она должна пресекать факты приемки некачественно выполненных работ, не допускать нецелевого расходования средств и следить за сроками строительства, передает ТАСС. Недавно газета «Коммерсант» написала об аресте главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Позже в Роскосмосе сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уволил начальника дирекции космодрома Евгения Рогозу. Сетевое издание «Метла» нашло у него квартиру в Москве за сто миллионов рублей.