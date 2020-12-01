Роскосмос на девятый год строительства космодрома «Восточный» объявил о создании контрольно-ревизионной группы

В госкорпорации сообщили, что она должна пресекать факты приемки некачественно выполненных работ, не допускать нецелевого расходования средств и следить за сроками строительства, передает ТАСС. Недавно газета «Коммерсант» написала об аресте главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Позже в Роскосмосе сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уволил начальника дирекции космодрома Евгения Рогозу. Сетевое издание «Метла» нашло у него квартиру в Москве за сто миллионов рублей.
2020-12-01T04:25:44+03:00
2020-12-01T04:25:44+03:00
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04:25, 01 декабря 2020
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