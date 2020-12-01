Британская газета Times обвинила в расизме телеканал НТВ из-за шоу Тиграна Кеосана

Издание призывает Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией «Газпром», которая является одним из крупнейших спонсоров Лиги чемпионов. В публикации говорится что в программе НТВ «Международная пилорама» появилась актриса с лицом, вымазанным черной краской, в образе бывшего президента США Барака Обамы. Ведущий шоу Тигран Кеосаян в разговоре якобы с Обамой сказал, что в России его могут принять за цыганку. В публикации отмечается, что сценаристом передачи является жена Кеосаяна главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Британское издание утверждает, что за один выпуск телешоу супруги получают пять миллионов рублей. Ранее эту же цифру называл политик Алексей Навальный.