Американские военные оценили ремонт после пожара десантного корабля «Боном Ричард» в три миллиарда долларов

Поэтому его решили списать, сообщили в ВМС США. Корабль, который рассчитан более чем на тысячу человек личного состава, загорелся на базе в Калифорнии в середине июля. Потушить его удалось только через несколько дней. В конце августа агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в командовании сообщало, что причиной пожара мог стать поджог