Американские военные оценили ремонт после пожара десантного корабля «Боном Ричард» в три миллиарда долларов

Поэтому его решили списать, сообщили в ВМС США. Корабль, который рассчитан более чем на тысячу человек личного состава, загорелся на базе в Калифорнии в середине июля. Потушить его удалось только через несколько дней. В конце августа агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в командовании сообщало, что причиной пожара мог стать поджог
2020-12-01T03:25:39+03:00
2020-12-01T03:25:39+03:00
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03:25, 01 декабря 2020
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