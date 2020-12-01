Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у юго-западного побережья Сахалина

Об этом сообщили «Интерфаксу» в местном филиале Единой Геофизической службы РАН. По словам специалистов, подземные толчки ощутили жители юга острова. Тревогу из-за возможного возникновения цунами не объявляли. Информации о пострадавших нет.
2020-12-01T03:24:11+03:00
2020-12-01T03:24:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:24, 01 декабря 2020
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