«Кипрские авиалинии» объявили, что билеты на рейсы из Ларнаки в Москву недоступны из-за российских властей

Авиакомпания утверждает, что ей запретили перевозить пассажиров в Россию, передает ТАСС. Но при этом билеты на обратные рейсы – из Москвы – продаются. 19 ноября с самолета «Кипрских авиалиний» сняли всех пассажиров и он улетел в Москву пустым. В Росавиации это тогда объяснили тем, что компания не предоставила вместе с заявкой на выполнение рейса списка лиц, которые должны были находиться на борту. Судя по всему, требование действует из-за пандемии коронавируса.
2020-12-01T03:23:47+03:00
2020-12-01T03:23:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750596-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:23, 01 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…