«Кипрские авиалинии» объявили, что билеты на рейсы из Ларнаки в Москву недоступны из-за российских властей

Авиакомпания утверждает, что ей запретили перевозить пассажиров в Россию, передает ТАСС. Но при этом билеты на обратные рейсы – из Москвы – продаются. 19 ноября с самолета «Кипрских авиалиний» сняли всех пассажиров и он улетел в Москву пустым. В Росавиации это тогда объяснили тем, что компания не предоставила вместе с заявкой на выполнение рейса списка лиц, которые должны были находиться на борту. Судя по всему, требование действует из-за пандемии коронавируса.