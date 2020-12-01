Минобороны Азербайджана сообщило, что войска страны вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе

Ранее азербайджанские военные заняли Агдамский и Кельбаджарский районы – контроль над ними после более чем месяца боевых действий перешел к Баку по соглашению между лидерами России, Азербайджана и Армении. В зону конфликта между Баку и Ереваном Россия направила своих миротворцев.