Министр науки и высшего образования заверил, что никаких массовых отчислений из вузов иностранных студентов нет

Валерий Фальков подчеркнул, что с сентября отчислено примерно столько же, сколько и в прошлом году. Его выступление опубликовано в телеграм-канале ведомства. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за пандемии и закрытия границ многие учащиеся из других стран не смогли продолжить обучение в России и будут отчислены. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету верхней палаты парламента проверить эту информацию.
2020-12-01T03:22:11+03:00
2020-12-01T03:22:11+03:00
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03:22, 01 декабря 2020
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