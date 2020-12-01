Министр науки и высшего образования заверил, что никаких массовых отчислений из вузов иностранных студентов нет

Валерий Фальков подчеркнул, что с сентября отчислено примерно столько же, сколько и в прошлом году. Его выступление опубликовано в телеграм-канале ведомства. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за пандемии и закрытия границ многие учащиеся из других стран не смогли продолжить обучение в России и будут отчислены. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету верхней палаты парламента проверить эту информацию.