В Швеции полиция задержала 70-летнюю женщину, которая почти 30 лет держала своего сына взаперти

Как пишет газета «Экспрессен», это выяснилось благодаря визиту родственницы подозреваемой. Она увидела в доме насмерть перепуганного мужчину с беззубым ртом и ногами, покрытыми язвами и ссадинами, который едва был способен стоять и отвечать на вопросы. По ее словам, внутри была одна большая свалка, никто не убирался десятилетиями.
2020-12-01T02:19:22+03:00
2020-12-01T02:19:22+03:00
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02:19, 01 декабря 2020
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