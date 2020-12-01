Арестованный бывший замглавы ФСИН назвал питание в СИЗО лучшим из всех тюрем в Европе, сообщили в ОНК Москвы

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии посетили Валерия Максименко в следственном изоляторе «Лефортово». По их словам, он пояснил, что по работе пробовал тюремные блюда в разных странах, передает ТАСС. Из Федеральной службы исполнения наказаний Максименко уволился год назад. Недавно его задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями при строительстве объектов ведомства.