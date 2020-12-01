Арестованный бывший замглавы ФСИН назвал питание в СИЗО лучшим из всех тюрем в Европе, сообщили в ОНК Москвы

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии посетили Валерия Максименко в следственном изоляторе «Лефортово». По их словам, он пояснил, что по работе пробовал тюремные блюда в разных странах, передает ТАСС. Из Федеральной службы исполнения наказаний Максименко уволился год назад. Недавно его задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями при строительстве объектов ведомства.
2020-12-01T02:18:55+03:00
2020-12-01T02:18:55+03:00
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02:18, 01 декабря 2020
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