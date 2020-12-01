Сеть лабораторий «Гемотест» обратилась в полицию из-за массовой подделки справок компании о тестах на коронавирус

Как сообщили в ее руководстве агентству ТАСС, курьеры, которые доставили фальшивые справки, были переданы МВД. В фирме отметили, что у них действует система верификации результатов тестирования.
2020-12-01T02:18:29+03:00
2020-12-01T02:18:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:18, 01 декабря 2020
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