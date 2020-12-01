Запланированное на сегодня заседание стран-участниц ОПЕК+ перенесено на 3 декабря из-за разногласий

По сведениям источника ТАСС, стороны, среди которых Россия и Саудовская Аравия, не могут договориться о том, в каком объеме следует сокращать добычу нефти в первые месяцы следующего года. В апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти. Это было сделано, чтобы поддержать цены на нефть в условиях сильного падения мирового спроса на сырье из-за коронавирусных ограничений, в том числе, их-за прекращения коммерческих авиаперевозок.