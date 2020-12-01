Запланированное на сегодня заседание стран-участниц ОПЕК+ перенесено на 3 декабря из-за разногласий

По сведениям источника ТАСС, стороны, среди которых Россия и Саудовская Аравия, не могут договориться о том, в каком объеме следует сокращать добычу нефти в первые месяцы следующего года. В апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти. Это было сделано, чтобы поддержать цены на нефть в условиях сильного падения мирового спроса на сырье из-за коронавирусных ограничений, в том числе, их-за прекращения коммерческих авиаперевозок.
2020-12-01T02:18:03+03:00
2020-12-01T02:19:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750584-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:18, 01 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…