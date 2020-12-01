Глава европейской дипломатии заявил, что ЕС продолжит противостоять тем, кто применяет химоружие

Жозеп Боррель напомнил о принятых санкциях из-за отравления российского политика Алексея Навального.

Накануне отмечался международный день памяти всех жертв применения химического оружия, а также открылась в Гааге ежегодная конференция стран-участниц Организации по запрещению химического оружия. 56 государств из 193-х, которые входят в ОЗХО, вчера выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что Алексей Навальный был отравлен запрещенным боевым ядом из группы «Новичок» и что это произошло в России.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров предположил, что Алексея Навального могли отравит в Германии или в самолете по пути в Берлин. До этого официальные лица в России стали под сомнение сам факт отравления.