Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность применения в его стране российской вакцины от коронавируса

Лидер страны сказал в телеэфире, что уже заключены соглашения о закупках с шестью компаниями из Европы и США. Ранее Венгрия стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины «Спутник» для исследований, чтобы потом ее можно было использовать.