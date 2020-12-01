В штатах Аризона и Висконсин утвердили победу на президентских выборах Джозефа Байдена

В Висконсине это объявила счетная комиссия, а в Аризоне уже следующий этап — документ с итогами выборов подписал глава региона. Губернатор Даг Дьюси от Республиканской партии подчеркнул, что выборы в Аризоне прошли честно. Кандидат от республиканцев, действующий президент США Дональд Трамп, между тем, все еще обвиняет демократов в том, что они якобы украли у него голоса избирателей. О том, что Байден набрал число выборщиков, достаточное для избрания президентом, стало известно вскоре после дня голосования 3 ноября. Однако штаб Трамп в ряде штатов потребовал пересчета голосов и подал судебные иски о нарушениях, которые, в основном, были отклонены.
2020-12-01T01:12:39+03:00
2020-12-01T01:12:39+03:00
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01:12, 01 декабря 2020
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