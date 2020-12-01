Оружием, которым был убит в Иране физик-ядерщик, управляли через спутник, сообщает иранский телеканал «Аль-Алям»

Накануне в высшем совете национальной безопасности Ирана подтвердили, что ученый был застрелен в пятницу с помощью электронного оборудования без присутствия убийц на месте нападения. Как поясняет иранское агентство «Фарс», Фахризаде был убит из автомата на дистанционном управлении, который находился в машине. Затем автомобиль был взорван. Власти Ирана обвиняют в нападении Израиль. Фахризаде на Западе считали главой иранского проекта по созданию ядерного оружия.
2020-12-01T01:08:48+03:00
2020-12-01T01:08:48+03:00
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01:08, 01 декабря 2020
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