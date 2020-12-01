Театры и кинотеатры Петербурга теперь могут продавать только 25% билетов от количества зрительских мест

До этого залы можно было наполнять до 50% от числа кресел. Постановление о новых коронавирусных ограничениях подписал губернатор Александр Беглов. После скандала с концертом рэп-исполнителя Басты глава города пригрозил жестче наказывать за нарушения. Ранее в соцсетях появилось видео с выступления музыканта Василия Вакуленко в Ледовом дворце 27 ноября. На кадрах видны зрители без масок, которые стоят плечом к плечу.
2020-12-01T01:07:19+03:00
2020-12-01T01:07:19+03:00
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01:07, 01 декабря 2020
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