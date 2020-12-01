В Минюсте Украины сообщили, что ЕСПЧ объединил иски к России по делу о сбитом в Донбассе пассажирском самолете

Теперь Европейский суд по правам человека будет рассматривать вместе претензии к Москве Нидерландов и Украины. Киев получит доступ к материалам голландского иска по уголовному делу, в которых ранее украинской стороне отказали из-за тайны следствия. Об этом написал в «Фейсбуке» замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Иск Украины был подан в Страсбургский суд в 2017 году, Нидерланды обратились в ЕСПЧ этим летом. Россию обвиняют в причастности к гибели почти трехсот пассажиров самолета, который в 2014 году летел над Украиной из Нидерландов в Малайзию. По версии международной следственной группы, лайнер был сбит российской ракетой из зоны, которую контролируют пророссийские вооруженные отряды. В Москве это отрицают.