ВОЗ впервые с начала сентября зафиксировала снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в мире

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, на общую статистику повлияло снижение заболеваемости в Европе «благодаря эффективности тяжелых, но необходимых мер», принятых в последние недели. Он назвал это «хорошей новостью», но призвал ее «интерпретировать с большой осторожностью». Достигнутое можно легко потерять, пояснил Гебрейесус, добавив, что в большинстве других регионов мира по-прежнему наблюдается рост числа случаев заболевания и смертей.

По данным ВОЗ, с начала пандемии более 63 миллионов человек в мире заразились COVID-19. Более около 1,5 миллионов умерли.