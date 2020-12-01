В Москве за сутки скончались еще 76 человек с коронавирусом

Днем ранее сообщалось о 74 умерших. Этот показатель держится выше 70 с начала ноября. Общее число летальных исходов с начала пандемии, по данным оперативного штаба, приближается к 9 тысячам. Всего зарегистрировано свыше 605 тысяч случаев заражения,

вылечились более 450 тысяч пациентов.