В России с сегодняшнего дня вступают в силу ряд законов

Они затронут в частности автомобилистов и получателей социальных выплат, а также медиков, работающих с больными коронавирусом.

Многие граждане не знают, на какие точно льготы они имеют право. Теперь они будут получать уведомления о том, какие им положены меры социальной поддержки. Сообщения будут приходить, например, через портал «Госуслуги». С сегодняшнего дня упрощается порядок покупки железнодорожных билетов для льготников. Они теперь могут оформлять билет на поезда пригородного сообщения и дальнего следования онлайн, подтвердив свою личность.

Микрофинансовые организации больше не могут выдавать займы под процентную ставку более 1 процента в сутки или 365 процентов в год. максимальная сумма долга теперь не может превышать первоначальный займ на 200 процентов.

С этого дня меняется внешний вид водительского удостоверения – на его лицевой стороне появится название документа на трех языках (русском, французском и английском).

Медики, работающие с инфицированными коронавирусом, теперь могут подать жалобу на Госуслугах, если им не начислили полагающиеся доплату. Власти обещают оперативно проверять все подобные сообщения.

Напомню, что сегодня последний день уплаты налогов на имущество за прошлый год. С завтрашнего дня начнется начисление пени