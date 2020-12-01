56 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия осудили отравление Алексея Навального

Они считают, что политик пострадал от нервно-паралитического яда из группы «Новичок» и к этому напрямую причастна Россия.

Примерно три четверти стран-членов ОЗХО не поддержали это заявление. Тем не менее, к Москве с призывом расследовать это преступление обратились основные игроки, хорошо осведомленные в теме химоружия, поэтому их позиция имеет серьезный вес. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал глава Совета фонда защиты прав человека, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Результат, которого хотят добиться от России, не столь важен, но реакция на нарушение международного законодательства должна быть, добавил Гарри Каспаров.