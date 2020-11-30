В Турции с завтрашнего дня ужесточают коронавирусные ограничения

По всей территории страны по будням начнет действовать комендантский час. На улицу нельзя будет выходить с 9 вечера до 5 утра. Дома придется оставаться и в выходные – с вечера пятницы до утра понедельника. Кроме того, людям до 20 лет и старше 65 запрещено пользоваться общественным транспортом. Ресторанам разрешено работать только на доставку. Для посещения торговых центров нужно оформлять специальный пропуск. До этого в Турции действовал комендантский час только по выходным. Однако заболеваемость коронавирусом продолжала расти.
2020-11-30T23:07:05+03:00
2020-11-30T23:07:05+03:00
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23:07, 30 ноября 2020
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