Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить наказание за несоблюдение коронавирусных ограничений

По его словам, все больше магазинов и предприятий общественного питания соблюдают принятые меры, однако этого нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций, — цитирует слова губернатора интернет-издание Фонтанка.

Ранее в соцсетях обратили внимание, что на концерте популярного реп-исполнителя Басты в Ледовом дворце, зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Накануне власти Петербурга заявили о намерении провести повторную проверку по данному факту. После первой проверки городской Комитет по культуре заявил, что нарушений не было выявлено.