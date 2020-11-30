В ОБСЕ не получали предложений о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей

Председательство Албании в ОБСЕ не получало никаких предложений от Молдавии о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Об этом сообщил РИА Новости представитель организации.

Ранее сегодня избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе, Москва рассчитывает на обсуждение этой темы и отсутствие резких движений.