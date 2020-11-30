Z Архив новостей новости
5 0 6 0
23:03, 30 ноября 2020

В российском посольстве в Бенине и Того подтвердили похищение пиратами россиянина и еще троих моряков

В российском посольстве в Республике Бенин и Тоголезской республике подтвердили похищение пиратами россиянина и еще
троих моряков. Нападение на танкер «Agisilaos» было совершено минувшей ночью в 75 морских милях от порта Ломе, говорится на сайте российской дипмиссии. Отмечается, что «посольство отслеживает развитие ситуации».

Ранее о похищении моряков с судна для перевозки жидких химических веществ, шедшего под флагом Маршалловых островов, сообщил новостной портал «Морской бюллетень». По его информации, помимо россиянина были захвачены двое филиппинцев и румын. Остальные члены команды находятся в безопасности. Судно, по данным портала, следовало из Республики Конго в Того. Согласно морскому реестру, его владельцем является компания, зарегистрированная в Афинах.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Спусковой крючок для США Кто бы ни стоял за убийством Мохсена Фахризаде, его можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана…

5 175 6 12029 28.11
Интервью Разворот (утренний)

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский помощник президента РФ

Какой должна быть история в России? Надо просто занимать более активную позицию. Надо, я считаю, действовать как американцы. Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, мягкой силой свою правдивую точку зрения…

5 195 6 17867 26.11
#слушать 22:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Караганов: Наступление в войне идей Нет у нас и позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи. А без таких идей все великие державы рушатся или перестают быть таковыми. Мир усеян их могилами или развалинами…

5 500 6 46041 27.11
Новости

фото: Charles Dharapak / ТАСС Избранный президент США Джо Байден сообщил о назначении Дженнифер Псаки пресс-секретарем своей администрации В свое время она была помощником Бара Обамы, а также официальным представителем Госдепартамента…

5 69 6 6751
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Каждому заболевшему коронавирусом нужно выплачивать пособие Необходимо требовать от властей увеличения материальной поддержки пострадавших от эпидемии граждан…

5 100 6 9960 29.11
Новости

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства для военных и гражданских служащих Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента…

5 61 6 6461
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук

Убийство Мохсена Фахризаде Особенно страшно и отвратительно, если это акт государственного терроризма. Более того, я думаю, что военная ядерная программа в Иране теперь может быть только интенсифицирована…

5 438 6 46931 28.11
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 181 6 19721 25.11
Блоги

МИД РФ: «Через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение» Заявление в связи с заходом эсминца ВМС США в территориальное море РФ…

5 86 6 9491 27.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Какого цвета будут звезды у иностранных агентов? Для «американских агентов» — белые, как на флаге США. А для «европейских» — желтые. Как на флаге Евросоюза…

5 158 6 17740 29.11
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…

5 58 6 7368 29.11
Новости

Сергей Иванов предложил ликвидировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах Он сказал, что это нужно для плана внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов…

5 42 6 5914
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 211 6 29549 24.11
Блоги

Леонид Гозман политик

Обращение к друзьям в Беларуси Мало в мире примеров такого бесстрашия и верности своим принципам, которые демонстрируете вы в противостоянии со злом, воплощенным сегодня вашим бывшим президентом, а ныне узурпатором и убийцей Лукашенко…

5 233 6 33027 29.11
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию…

5 137 6 19645 26.11
Новости

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья Оружие, которое они охраняют, должно быть вывезено с территории страны, — сказала Санду…

5 39 6 5765

Популярное за неделю

Новости

«Собеседник»: Яхту миллиардерши Светланы Кривоногих охраняет новейший противодиверсионный катер ВМФ Ранее издание «Проект» писало, что своим положением Кривоногих может быть обязана близким отношениям с президентом Владимиром Путиным…

5 35 6 100111
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это очень агрессивная штука – патриотизм – которая рано или поздно приобретает форму агрессии. Просто так патриотизмов не бывает. Всегда возникает зуд реализовать то чувство превосходства, к которому он приговаривает носителей…

5 85 6 97118 25.11
#слушать 48:50 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Правильно ли поступил Черномырдин, начав переговоры с Басаевым?
5 29 6 7179 28.11
Блоги

Алексей Навальный политик

Девочки-убийцы, или Предъявите своё свидетельство о смерти Я чувствую себя очень глупо, выкладывая этот документ, потому что это уже даже не «докажи, что ты не верблюд», а хуже, но тем не менее. Вот свидетельство о смерти отца Юлии Навальной…

5 437 6 167856 24.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Прямой вопрос Собянину про деньги Прямой вопрос Собянину про деньги Никому не приходит в голову, что вообще-то эти социальные карты были оплачены бюджетными деньгами. И теперь эти деньги сэкономлены. Возникает вопрос — где они?..

5 110 6 115881 25.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8879272
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4717200

Сегодня в эфире