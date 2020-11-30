В российском посольстве в Бенине и Того подтвердили похищение пиратами россиянина и еще троих моряков

В российском посольстве в Республике Бенин и Тоголезской республике подтвердили похищение пиратами россиянина и еще

троих моряков. Нападение на танкер «Agisilaos» было совершено минувшей ночью в 75 морских милях от порта Ломе, говорится на сайте российской дипмиссии. Отмечается, что «посольство отслеживает развитие ситуации».

Ранее о похищении моряков с судна для перевозки жидких химических веществ, шедшего под флагом Маршалловых островов, сообщил новостной портал «Морской бюллетень». По его информации, помимо россиянина были захвачены двое филиппинцев и румын. Остальные члены команды находятся в безопасности. Судно, по данным портала, следовало из Республики Конго в Того. Согласно морскому реестру, его владельцем является компания, зарегистрированная в Афинах.