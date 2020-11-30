Уголовное дело возбуждено после сообщений о жестоком обращении с детьми в Мокшанском детдоме-интернате для умственно отсталых детей в Пензенской области. Расследование будет вестись по статье о превышении полномочий с применением насилия. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления СК. Отмечается, что материалы переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел.