Уголовное дело возбуждено после сообщений о жестоком обращении с детьми в Мокшанском детдоме-интернате для умственно отсталых детей в Пензенской области. Расследование будет вестись по статье о превышении полномочий с применением насилия. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления СК. Отмечается, что материалы переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел.
2020-11-30T22:40:33+03:00
2020-11-30T22:40:33+03:00
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22:40, 30 ноября 2020
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