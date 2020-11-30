Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить соблюдение коронавирусных мер на концертах Басты в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить соблюдение коронавирусных мер на концертах рэп-исполнителя Басты в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В соцсетях ранее появилась информация, что на концертах, которые прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Комитет по культуре нарушений не выявил.