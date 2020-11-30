Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить соблюдение коронавирусных мер на концертах Басты в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить соблюдение коронавирусных мер на концертах рэп-исполнителя Басты в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В соцсетях ранее появилась информация, что на концертах, которые прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Комитет по культуре нарушений не выявил.
2020-11-30T22:33:06+03:00
2020-11-30T22:33:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750542-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 30 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…