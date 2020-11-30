Министр образования и науки отрицает информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов

Министр образования и науки Валерий Фальков отрицает информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов. Число отчисленных с сентября по конец ноября сопоставимо с прошлогодними показателями, говорится в официальном Telegram-канале министерства. Фальков согласился с тем, что обучающиеся из ряда стран не могут въехать в Россию, но отметил, что из-за эпидемической обстановки ряд вузов перешел на дистанционный формат обучения, «поэтому зачастую приезжать смысла нет».

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, поскольку они не могут присутствовать на занятиях из-за закрытых границ. Около двух тысяч учащихся обратились к российскому правительству с просьбой позволить им вернуться в Россию.