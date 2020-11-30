Более 50 стран-членов ОЗХО считают, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок»

Более 50 стран — членов Организации по запрещению химического оружия считают, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом говорится в совместном заявлении государств, опубликованном в Твиттере британским постпредством при ОЗХО. В заявлении также содержится призыв к России раскрыть обстоятельства нападения с применением химического оружия.

Никаких доказательств против России нет, поэтому отвечать на вопрос об отравлении нелогично. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Претензии, видимо, продолжать поступать, пока не закончится деструктивная пропаганда в отношении России, добавил Анатолий Выборный.