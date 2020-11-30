На матч Лиги чемпионов впервые в качестве главного арбитра назначили женщину

Француженка Стефани Фраппар будет судить игру пятого тура группового этапа между итальянским Ювентусом и украинским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Союза Европейских футбольных ассоциаций. Встреча пройдет завтра в Турине. Помощниками главного арбитра будут мужчины. Отметим, что Фраппар считается одной из сильнейших арбитров в женском футболе.