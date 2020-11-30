Джо Байден выдвинул на пост главы Минфина США экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Минфина экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа. Таким образом 74-летняя Йеллен станет первой женщиной, возглавившей Министерство финансов. Ее заместителем Байден планирует назначить Уолли Адейемо, который станет первым афроамериканцем на этом посту.