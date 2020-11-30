Вызвавшая протесты во Франции статья о запрете публикаций фотографий и видео полицейских, отозвана на доработку

Вызвавшая масштабные протесты во Франции статья о запрете публикаций фотографий и видео полицейских, отозвана на доработку. Решение принято правящей коалицией в Национальном собрании, — сообщил глава делегации партии «Республика на марше» Кристоф Кастанер. Он отметил, что при создании этой статьи ни в коем случае не преследовалась цель ограничить свободу прессы, распространения и получения информации, однако на фоне недопонимания со стороны политических объединений и профсоюзов, а также массовых акций протеста и беспорядков, решено ее доработать. Рассмотрение законопроекта о глобальной безопасности в парламенте началось 18 ноября. Сразу после этого по всей стране прокатились протесты