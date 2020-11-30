Вызвавшая протесты во Франции статья о запрете публикаций фотографий и видео полицейских, отозвана на доработку

Вызвавшая масштабные протесты во Франции статья о запрете публикаций фотографий и видео полицейских, отозвана на доработку. Решение принято правящей коалицией в Национальном собрании, — сообщил глава делегации партии «Республика на марше» Кристоф Кастанер. Он отметил, что при создании этой статьи ни в коем случае не преследовалась цель ограничить свободу прессы, распространения и получения информации, однако на фоне недопонимания со стороны политических объединений и профсоюзов, а также массовых акций протеста и беспорядков, решено ее доработать. Рассмотрение законопроекта о глобальной безопасности в парламенте началось 18 ноября. Сразу после этого по всей стране прокатились протесты
2020-11-30T21:31:30+03:00
2020-11-30T21:31:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750524-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 30 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…