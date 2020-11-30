Аэропорт Сочи извинился перед пассажиркой за некорректное поведение сотрудника по отношению к ее собаке

К нему будет применено дисциплинарное взыскание, — сообщили интернет-изданию Подъем в пресс-службе воздушной гавани. Там пообещали, что для всех сотрудников грузового отделения проведут тренинг с кинологом.

Ранее женщина рассказала, что установила камеру в переноске собаки, чтобы посмотреть, как прошел ее полет. Она увидела на кадрах, что питомец спокойно сидит, к нему подходит сотрудник аэропорта и агрессивно разговаривает, после чего пес начинает лаять.

Пассажиры не первый раз жалуются на проблемы с перевозкой животных рейсами Аэрофлота. К примеру, в начале года две кошки погибли, а одна получила обморожение во время перелета рейсом Аэрофлота. Авиакомпания отказалась извиняться.