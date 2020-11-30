Высший совет по здравоохранению Франции рекомендовал сначала вакцинировать от коронавируса пожилых людей и медперсонал

Высший совет по здравоохранению Франции порекомендовал в первую очередь вакцинировать от коронавируса пожилых людей и медперсонал. Рекомендация основана на прогнозе, согласно которому количества доз вакцины в первое время может не хватить всем желающим.

В России эта социальная группа находится в большой опасности, и подобное решение властей можно было бы поприветствовать. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал главный редактор и гендиректор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Тем временем, граждан, не находящихся в группах риска, власти Франции предлагают вакцинировать лишь на пятом этапе.