Власти Турции ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Комендантский час теперь будет действовать в будние дни. На улицу нельзя выходить с 9 вечера до 5 утра. Кроме того, оставаться дома придется с вечера пятницы до утра понедельника, — заявил президент республики Тайип Эрдоган.

Кроме того, вводятся ограничения на число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров — для входа туда также придется пользоваться электронными кодами. Эрдоган также сообщил, что со следующего месяца начнется бесплатная вакцинация населения от COVID-19.

В первую очередь прививку могут сделать медработники. Вакцина какой компании будет применяться, Эрдоган не уточнил. Ранее он говорил об испытаниях турецкой вакцины. Кроме того, в российском Минздраве сообщали, что Турция планирует производить российскую вакцину «Спутник».