Благотворительные фонды и пациентские организации вновь пожаловались на нехватку онкопрепаратов

Ситуация по-прежнему остается катастрофической, — говорится в открытом письме, обращенном к правительству России. Отмечается, что во многих регионах дело не сдвинулось с мертвой точки — предложенные Минздравом и ФАС меры неэффективны. Авторы отмечают, что основная причина проблемы кроется в особенностях государственного регулирования фармацевтического рынка. В числе подписантов благотворительный фонд «Адвита», фонд Хабенского, «Подари жизнь» и ряд других организаций.

Напомним, — первое открытое письмо было опубликовано в октябре. Тогда порядка 30 благотворительных организации просили власти страны принять экстренные меры.